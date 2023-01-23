中國解禁 精品業者對復甦樂觀

精品業的重心正在轉移回中國，希望隨著北京在疫情爆發 3 年後放鬆管限制，中國的高端消費者將在農曆新年慶祝活動中再次狂掃名牌商品。

LVMH 和歐洲其他精品公司的上季業績，將讓人一窺去年與疫情相關的中斷在中國造成的損失；這些公司推出與兔年相關的最新高價系列。

隨著美國和歐洲疫情後對設計師時裝的熱潮開始減弱，它們預計本季銷售成長將放緩。

瑞銀引用的共識估計是 LVMH 第 4 季銷售額成長 7%，該公司將於周四 (26 日) 發布全年業績；將於 2 月 15 日公布業績的開雲集團 (Kering) 銷售額將下降 2%。愛馬仕第 4 季業績將於 2 月 17 日公布，預計銷售額成長 17%，低於第 3 季的 24%。

該行業在中國的表現，將凸顯出封鎖措施的打擊及其隨後取消清零政策的反彈。根據諮詢公司貝恩估計，中國國民的精品支出已從 2019 年占全球個人精品市場的 33% 降至去年的 17%。

Pictet Asset Management 高端品牌負責人瑞爾 (Caroline Reyl) 在談到中國消費者時表示：「我們的確相信他們將重新擁抱精品業，以彌補他們在 2022 年的缺憾。」

上週來自英國 Burberry 和 Cartier 母公司歷峰集團 (Richemont) 的年終財報讓投資人初步了解精品業最新動態。

在中國銷售額下降四分之一後，歷峰集團未能達到市場預期。其商店的客流量減少，員工有時無法上班。許多商店減少營業時間或暫時關閉。因中國業績下降 23%，截至 12 月當季，Burberry 的同店銷售成長率大幅放緩至 1%。

但 Burberry 表示，對中國消費者將再次開始消費持樂觀態度，歷峰集團在節前預估出現反彈，提高了對未來幾個月的預期。

預計到 2025 年，中國將成為精品業最大市場。精品業是中國放寬疫情限制的最大贏家之一，歐洲市值高達 4000 億歐元的上市公司路威酩軒 (LVMH) 和愛馬仕股價最近都創下歷史新高。

雖然一般預計中國人一開始將恢復在亞洲地區的旅遊，但歐洲是一個特別有可能因中國遊客回流而受益的地區。瑞爾指出，她認為中國購物者可能會在第 2 季末或下半年開始以明顯的方式返回歐洲。

在美國，由於數十年來的高通膨，部分美國人正在削減可自由支配的支出。花旗集團的信用卡數據顯示，美國 12 月的精品支出同比下降 10%，較 2019 年下降 2%，主要原因是百貨商店和線上平台業務疲軟。

然而，根據 Global Blue 去年 12 月的數據，美國遊客在歐洲的免稅購物風潮復甦，可能會繼續推動歐洲精品的發展。