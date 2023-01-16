臺慶科車用、網通需求佳 下半年重返旺季全年拚成長

電感廠臺慶科 (3357-TW) 打入美國電動車大廠、歐洲豪華車大廠，帶動車用電感出貨，加上網通需求穩健，公司看好，全年仍將力拚成長。

臺慶科總經理謝明良表示，第一季工作日少，加上中國封控剛開啟，整體營運仍在調整階段，但第二季可望看到復甦訊號，下半年有機會迎接旺季。

在車用布局上，謝明良表示，去年已達 24%，長期而言，車用營收占比將穩定朝 25% 至 30% 前進，尤其新能源車在電感的使用上，會比傳統燃油車用量多三至五倍。

他舉例，包含先進駕駛系統的鏡頭與雷達、娛樂系統的儀表板與介面控制、車身系統的控制與車燈、電動系統的電池管理、甚至是電子方向盤等舒適性配件，都需要更多且品質更好的電感，公司也將強化台灣產能因應需求。

此外，臺慶科也看好網通市場，獨立出新的網通事業部，謝明良指出，包含衛星接收器、5G 基站必備的網路交換器等，需求逆勢成長。還有物聯網的路由器、無限網路分享器、雲端伺服器，都是今年營運成長動能。

而臺慶科上季實施首次庫藏股，買回張數達 1100 張，執行率達 100%，買回平均價位 90.37 元，金額約 1 億元。日前公告註銷，減資後股本為 10.2 億元，每股淨值調升為 63.07 元。