〈名人帶你吃好料〉兆豐信用卡處長蔡秀玲追求效率 挑餐廳首重CP值

對於講究效率又要兼顧宴客品質的人來說，找到一家高 CP 值的餐廳十分重要。兆豐銀行信用卡暨支付處處長蔡秀玲推薦位於新北市三重區重陽路三段的「永騰熟成牛排館」，菜色豐富，價位也合理，成為她與親友聚餐、宴請客戶用餐的首選。

去 (2022) 年初扛下信用卡業務重任的蔡秀玲，有著牡羊座敢衝、勇於任事的性格，積極為兆豐銀行拓展信用卡產品線，接掌信用卡處後，陸續推出 BT21 信用卡、國旅卡等新卡吸納新客源。

此外，行動派的她也趕在邊境開放前，超前部署與日本七星團隊列車合作，推出頂級高檔旅遊，搶金字塔頂端消費，她的拚勁也讓兆豐信用卡業績有所成長，在疫情肆虐下繳出亮眼的成績單。

接掌信用卡業務後，為開發業務，平常自然也少不了要與客戶餐敘拉近彼此距離，而講求效率的她，對於吃飯這件事除了品質，也重視效率，而距離辦公室不遠的餐廳自然成為她頭號搜尋目標。

去年初轉移陣地到三重區上班的她，一開始對於要吃什麼這件事也花了些許時間做功課，三重區最大特色除了滿街的小吃店外，其次則是火鍋店與牛排館，撇除自己用餐可隨心所欲選擇外，要挑選一家可以宴客而且賓主盡歡的餐廳著實讓她花了不少心思。

提及「永騰熟成牛排館」為何成為她口袋美食名單？個性直率的蔡秀玲坦言，原因無他，就是選擇多、價格合理，不論是自己用餐或是宴客都讓她覺得很滿意，裡子與面子都能兼顧。

蔡秀玲說，「永騰熟成牛排館」主打濕式熟成牛排，種類涵蓋菲力、沙朗、肋眼等，醬汁種類也十分多樣豐富，除了常見的黑胡椒、蘑菇醬料外，還有松露紅酒或起司醬等口味可選，一家餐廳可以滿足多數人的口味需求，相當符合她追求效率的性格，讓她短短一年內已經多次造訪，不僅客戶滿意，就連家人也讚不絕口，成功收服身邊人的胃。