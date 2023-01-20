春節合資投注彩券試手氣 國稅局教你一招省下贈與稅

農曆年期間不少民眾與親友集資買彩券試一下手氣，台北國稅局提醒，合資投注前務必保留相關證明，除可免課贈與稅以外，還能作為分配獎金的依據，一舉兩得。

今 (2023) 年春節假期長達 10 天，台灣彩券也循例祭出加碼方案，總獎金高達 9 億元，搭春節消費熱潮刺激買氣，不少民眾為提高中獎率也會與家人、親朋好友集資投注，但投注後務必要保留相關合資證明，才能免去贈與稅的煩心事。

過去國稅局就曾接獲民眾詢問，集資投注並依照出資比例分配的獎金，究竟算不算贈與？要不要繳贈與稅呢？

對此，台北國稅局表示，民眾合資投注彩券，中獎後再根據每個人出資金額多寡分配獎金，這些因為「分配」而來的獎金並非贈與因此不必課徵贈與稅。

台北國稅局解釋，所謂的贈與稅，是根據遺產及贈與稅法第 4 條第 2 項規定，贈與是指「財產所有人」將自己的財產無償讓與他人，經他人允受而生的效力行為。

台北國稅局進一步指出，合資投注彩券再根據比例分配獎金，此舉並不符合贈與的規定，因此分配獎金後不必再課徵贈與稅。

舉例來說，甲找了乙、丙兩名朋友共同集資投注大樂透，之後甲將課稅後的獎金根據出資比例分配並轉帳給乙、丙兩人，只要甲保留當初合資投注的相關證明，就能避免日後被國稅局認定是贈與而課徵贈與稅。

國稅局表示，民眾在商議集資投注時，建議可保留包括：集資金額、比例分配等相關對話或文字紀錄證明，以此證明取得的金額是來自於獎金分配而非贈與，同時也能避免事後分配獎金的不必要的爭議。

但國稅局也提醒，中獎的獎金運用如果涉及遺產及贈與稅法第 4 條規定，贈與人在一年內贈與他人的財產總值如果超過贈與稅免稅額 244 萬元時，還是要在超過免稅額的贈與為發生後 30 日內，向主管稽徵機關辦理贈與稅申報。