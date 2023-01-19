〈央行理監事會揭密〉升半碼太少？部分理事給出應升1碼的理由

中央銀行公布第四季理監事會議議事錄，對於民間一向高度討論的話題「升半碼還是升 1 碼」，儘管央行最終仍如多數預期升半碼，但可看到，有部分理事認為升 1 碼較妥當，原因在於「宜積極」應對我國通膨問題。

有理事提到，考量通膨預期至關重要，通膨若拖得越久，越容易使民眾通膨預期攀升，宜積極應對我國通膨問題，因此，升息是正確的方向，但升息 1 碼較為適當。

至於前兩次調升存款準備率，則是違反央行長期以來逐步調降存款準備率的政策方向，希望能透過比較有效的利率傳導方式，例如，發行定期存單或直接升息。

有位理事認為，央行本次調升政策利率半碼，即試圖尋求一個平衡點，畢竟通膨壓力仍在，但經濟存在下行風險。

尤其是美國經濟可能會陷入衰退，若未來其通膨仍高，聯準會將採更為緊縮的貨幣政策，則美國經濟恐有硬著陸風險；而歐洲景氣則更不樂觀，能源價格漲幅高，且歐洲央行採緊縮貨幣政策，經濟將陷入衰退，再加上中國疫情恐將蔓延，而國內廠商持續去化庫存，目前部分廠商業績已驟降，在以上考量下，支持調升政策利率半碼。

另位理事贊同政策利率調升半碼，並表達升息是考量利差因素，聯準會和歐洲央行為抑制通膨，均大幅且快速升息，至今仍未到升息循環結束的階段，因此，央行升息可讓民眾瞭解升息勢在必行，只是幅度不宜過大，此考量國內通膨情況及通膨預期未如國外嚴重，且國外經濟下行，需求降溫和庫存調整已造成台灣出口連續 3 個月衰退。

該理事強調，本次升息不宜過劇，以避免影響經濟成長動能。

另位理事同樣提到，2022 年國內通膨率約 3%，2023 年可望降至 2% 以下，但仍接近 2%，顯示尚有通膨壓力，但經濟成長因出口力道趨緩而下滑，升息半碼係合理的選擇。

至於存款準備率的調整及其持續的影響甚大，此理事表示，央行此前已調整 2 次，除非有特殊理由，不宜再調整。