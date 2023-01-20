聯電法說、鴻海遭罰千萬元、台股匯虎年封關 本周大事回顧

聯電周一 (16 日) 召開法說會，指出本季產能利用率降溫，但隨著庫存去化，下半年需求可望回溫，鴻海周四 (18 日) 晚間公告，因間接投資紫光集團未事先申報，遭經濟部開罰千萬元，另外，台北股匯市分別在周二、周四封關，以下為本周大事回顧：

聯電 Q1 產能利用率估降至 7 成 看好下半年需求回溫

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 周一召開法說，共同總經理王石指出，第一季訂單能見度偏低，營運充滿多重挑戰，晶圓出貨量估季減 17-19%，ASP 則估持平，產能利用率將降至 70%，預期隨著產業持續去化庫存，下半年需求可望逐步回溫。

投資紫光集團未事先申報 鴻海遭經濟部開罰千萬元

鴻海 (2317-TW) 週四公告，因透過子公司工業富聯 (601138-CN) 間接投資中國紫光集團，未事先取得經濟部投審會許可，遭罰緩 1000 萬元，鴻海說明，罰鍰金額占公司去年營收 0.00015%，對股東權益或證券價格無重大影響。

台股虎年跌掉 2741 點 市值蒸發 8.2 兆元 每位股民平均損失 68 萬元

台股周二進行虎年封關交易，受通膨與升息利空因素衝擊，大盤加權指數收在 14932.93 點，統計虎年台股共下跌 2741.47 點，跌幅約 15.5%，市值共蒸發 8.2 兆元，平均每位股民虎年約損失 68 萬元。

匯市封關收 30.368 元 台幣虎年重貶 8.36% 創 25 年最大跌幅

台北匯市週四虎年封關，由於股市 17 日先行封關，交投冷清，受美元轉強影響，新台幣匯率終場貶值 3.5 分，以 30.368 元封關，台北外匯市場成交值僅 4.14 億美元。虎年期間 (2022 年 2 月 7 日至 2023 年 1 月 19 日)，新台幣累計貶值 2.54 元，貶幅達 8.36%，終止連 3 年上漲，並創下 25 年來最大跌幅。

台台併有條件通過 台灣大董事提三疑慮 指合併附款負擔沈重

國家通訊傳播委員會 (NCC) 週三決議附附款通過台灣大與台灣之星合併案，不過台灣大 (3045-TW) 董事提出三項疑慮，並強調附款負擔沈重，此案預計農曆年後召開正式董事會做出決議。

台灣大表示，全體董事成員今天充份交換意見後，除其他附附款造成沈重負擔外，一致認為頻譜附款於法無據、窒礙難行、有損雙方用戶及股東權益。

Fed 褐皮書：美國物價成長估進一步放緩 經濟活動平淡

美國聯準會 (Fed) 周三發布褐皮書，內容顯示未來一年美國物價成長預料進一步放緩，而且隨著升息行動對成長構成壓力，未來幾個月的經濟活動預估也會比較平淡。

蘇貞昌：將率全體閣員總辭 盼總統速派新閣揆佈展新局

年節將至，各界關注內閣改組動向，就在中央政府總預算案於立法院完成審議之際，行政院長蘇貞昌周四宣布，已向總統蔡英文請辭，將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局，祝福新的行政團隊能夠做得更好。