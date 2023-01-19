〈台幣〉匯市封關收30.368元 虎年重貶8.36%創25年最大跌幅

台北匯市今 (19) 日虎年封關，由於股市 17 日先行封關，使得交投冷清，受美元轉強影響，新台幣匯率終場貶值 3.5 分，以 30.368 元封關，台北外匯市場成交值僅 4.14 億美元。虎年期間 (2022 年 2 月 7 日至 2023 年 1 月 19 日)，新台幣累計貶值 2.54 元，貶幅達 8.36%，終止連 3 年上漲，並創下 25 年來最大跌幅。

外資日前趕在虎年封關前積極匯入並買超台股，支撐新台幣短線走強，隨著日銀貨幣政策不調整決策出爐後，外資交投轉趨保守，加上股市已經封關，今天匯價以 30.35 元貶值開盤後，最低來到 30.38 元，台北外匯市場成交金額僅 4.14 億美元。

新台幣兌美元終場貶值 3.5 分，以 30.368 元封關，回顧虎年匯市表現，受到美國聯準會 (Fed) 強力升息影響，美元指數去年漲幅超過 8%，新台幣匯率上沖下洗，從年初的 27 字頭一路走貶，到去年 10 月 25 日低點 32.319 元，高低震盪逾 4.5 元。

根據統計，新台幣虎年累計貶值 8.36%，一如市場預期，僅次 1998 年亞洲金融風暴牛年匯市封關的貶幅 19.08%。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，日元反彈 1.62%，韓元也升值 0.43%，新加坡幣貶值 0.23%，人民幣貶值 0.22%，歐元貶值 0.16%，新台幣與越南盾同步走軟，亞幣互有升貶。