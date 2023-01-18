外食漲價風難消停？路易莎咖啡將漲部分品項 漲幅約7%

連鎖咖啡業者路易莎咖啡 (2758-TW) 今 (18) 日指出，由於原料、食材和包裝等價格不斷攀升，1 月 20 日起將微幅調漲部分餐食價格，漲幅約 7%。

據主計總處統計，去 (2022) 年全年外食費物價指數年增率高達 5.77%，不僅高於消費者物價總指數 (CPI) 年增率 2.95%，也創 2009 年來最大增幅，令國內千萬名外食族大感荷包縮水。

然而，進入 2023 年後，恐怕外食的通膨壓力尚未完全解除。

路易莎說明，去年已盡力扛住巨大成本壓力，預計 1 月 20 日起將微幅調漲部分餐食價格，各門市更新菜單上架，括含輕食、貝果、糕點、食光點心等將調漲 5 元，漲幅約 7%，不過，其他咖啡和茶類品相均不漲價。

路易莎強調，為回饋長期支持的消費者，仍會持續推出精選咖啡和餐食等多種優惠方案。

近期各大連鎖餐飲業者陸續漲價，日前麥當勞調整菜單和部分產品價格，套餐漲價 10 元，換算下來，早餐套餐平均漲幅 11.8%，超值全餐平均漲 6.5%。

而肯德基平均調幅也達 6.2%，其中，熱門品項原味蛋撻從 39 元漲到 45 元，等於一顆蛋撻漲逾 15%。

就連超商茶葉蛋也已陸續調漲，包括全家便利商店、萊爾富均從每顆 10 元調漲為 13 元，漲幅高達 30%。