〈台幣〉觀望氣氛濃厚 30.3元關前盤整

台股虎年已封關，台北匯市今 (18) 日觀望氣氛濃厚，新台幣兌美元匯率在平盤附近徘徊，呈現狹幅整理走勢，無力挑戰 30.2 字頭，市場關注日銀貨幣政策是否進一步調整，亞幣普遍走軟。

台股昨 (17) 日虎年封關交易，受通膨與升息利空因素衝擊，加權指數收在 14932.93 點，統計虎年台股共下跌 2741.47 點，跌幅約 15.5%，市值共蒸發 8.2 兆元，平均每位股民虎年約損失 68 萬元。

新台幣兌美元匯率昨天跟隨主要亞幣走貶，失守 30.3 元關卡，收在 30.315 元，今天匯價續疲，最高來到 30.29 元、最低 30.333 元，波動幅度不大，待觀察外資下午是否有進一步匯入動作。台北匯市將於 19 日進行虎年封關。

分析師認為，美國通膨正朝著正確的方向發展，因此升息 1 碼的預期已被消化，目前市場對美元抱持觀望態度；日本央行今天舉行政策會議，投資人將觀察日銀是否結束殖利率曲線控制 (YCC) 政策，為更緊縮的政策立場做準備。

觀察主要貨幣對美元表現，日元今天早盤貶值 0.31%，泰銖及人民幣分別貶值 0.18%、0.14%，新加坡幣、韓元、新台幣約貶值 0.04-0.06%，亞幣幾乎全面走弱。