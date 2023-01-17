出國玩新選擇！星宇、虎航接連開亞洲這些新航點

隨著航空客運市況趨熱，近來國籍航空均積極開出新航點，星宇航 (2646-TW) 今 (17) 日開航台北 - 宿霧航線，台灣虎航 (6757-TW) 則是自今日起開航桃園 - 新潟航線，均全力拓展亞洲航網密度，為航空業回到疫情前水準提前作準備。

星宇指出，台北 - 宿霧航班為每日 1 班早去午回，為嚮往海島假期的旅客提供新的航班選擇。

宿霧是星宇在菲律賓開闢的第二個定期航點，星宇說明，開航初期即將目標訂為在東南亞地區穩紮穩打，為北美至東南亞航線的商務和轉機市場布局，此次開出宿霧航點主要是考量此地深受台灣及歐美旅客喜愛，也是旗下第一個海島航點，樂觀看未來北美旅客來台轉機前往東南亞的商機。

星宇航空台北 - 宿霧航線以 A321neo 機型執飛，配置兩艙等共 188 個座位，其中商務艙 8 個、經濟艙 180 個。

而台灣虎航今日起開航桃園 - 新潟航線，成為旗下飛航日本的第 16 個航點，台灣虎航董事長陳漢銘表示，此航線原本預定在 2020 年春季開航，受新冠疫情影響被迫延期，但在去年 10 月台日政府相繼宣布解封後，新潟機場在很短時間內便處理好 CIQS 和人力配置問題，讓這條航線成為台虎開春啟動的第一條新航線。

台灣虎航桃園 - 新潟航線開航初期，每周營運 2 班，去程航班編號 IT228，每週二、五上午 11:00 自桃園國際機場起飛，回程航班編號 IT229，每週二、五下午 16:00 自新潟機場起飛。