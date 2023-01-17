盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急拉2.33%報1005.0元，成交268張

亞德客-KY(1590-TW)近5分K漲速2.33%，17日09:08報1005.0元，成交268張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞德客-KY(1590-TW)近5日股價下跌1.21%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數下跌0.93%。台灣加權指數上漲1.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+354 張
- 外資買賣超：+185 張
- 投信買賣超：+157 張
- 自營商買賣超：+12 張
- 融資增減：+38 張
- 融券增減：-6 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.12%
$11,512
原投組報酬率
+8.20%
$10,820
投組標的成分
40%
8478
20%
8996
20%
2482
10%
6643
10%