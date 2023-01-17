盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急拉2.33%報1005.0元，成交268張

亞德客-KY(1590-TW)近5分K漲速2.33%，17日09:08報1005.0元，成交268張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

亞德客-KY(1590-TW)近5日股價下跌1.21%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數下跌0.93%。台灣加權指數上漲1.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+354 張
  • 外資買賣超：+185 張
  • 投信買賣超：+157 張
  • 自營商買賣超：+12 張
  • 融資增減：+38 張
  • 融券增減：-6 張

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