盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急拉2.77%報965.0元，成交160張

亞德客-KY(1590-TW)近5分K漲速2.77%，09日09:08報965.0元，成交160張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞德客-KY(1590-TW)近5日股價下跌1.5%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲1.2%。台灣加權指數上漲1.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+684 張
- 外資買賣超：+490 張
- 投信買賣超：+178 張
- 自營商買賣超：+16 張
- 融資增減：+17 張
- 融券增減：0 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
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