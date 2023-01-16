盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至113.0元，漲幅達7.62%

博智(8155-TW)16日13:30股價上漲8元，報113.0元，漲幅7.62%，成交2,972張。

博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。

近5日股價下跌5.41%，櫃買指數上漲0.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-297 張
  • 外資買賣超：-182 張
  • 投信買賣超：-130 張
  • 自營商買賣超：+15 張
  • 融資增減：+104 張
  • 融券增減：-4 張

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