盤中速報 - 亞德客-KY(1590)股價大漲至984.0元，漲幅達7.31%

亞德客-KY(1590-TW)09日09:46股價上漲67元，報984.0元，漲幅7.31%，成交400張。

亞德客-KY(1590-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動控制元件,氣動執行元件,。氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售。

近5日股價下跌1.5%，台灣加權指數上漲1.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+684 張
  • 外資買賣超：+490 張
  • 投信買賣超：+178 張
  • 自營商買賣超：+16 張
  • 融資增減：+17 張
  • 融券增減：0 張

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