盤中速報 - 亞德客-KY(1590)股價大漲至984.0元，漲幅達7.31%

亞德客-KY(1590-TW)09日09:46股價上漲67元，報984.0元，漲幅7.31%，成交400張。
亞德客-KY(1590-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動控制元件,氣動執行元件,。氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售。
近5日股價下跌1.5%，台灣加權指數上漲1.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+684 張
- 外資買賣超：+490 張
- 投信買賣超：+178 張
- 自營商買賣超：+16 張
- 融資增減：+17 張
- 融券增減：0 張
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