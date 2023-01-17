〈台股盤前〉虎年封關拚收紅 挑戰站上萬五大關

台股 16 日在電子、金融族群帶動下，大漲百點收在 14927 點，今 (17) 日則為虎年最後一個交易日，大盤將力拚收紅，不過美股周一因馬丁路德紀念日休市並未開盤，台指期則開低走平，在平盤上下震盪，台股封關能否挑戰萬五關卡，將取決投資人面對農曆新年假期台股休市 12 天，是否選擇抱股過年。

盤面焦點方面，晶圓代工廠聯電 16 日召開法說，共同總經理王石指出，第一季訂單能見度偏低，營運充滿多重挑戰，晶圓出貨量估季減 17-19%，ASP 則估持平，而產能利用率也將降至 70%，不過預期隨著產業持續去化庫存，下半年需求可望逐步回溫。

環保署昨日召開環評大會，針對國科會竹科管理局提出的苗栗銅鑼科學園區環差，第三次初審順利通過，可望因應晶圓代工廠力積電、Google 資料中心等進駐，不過，環評委員也要求滾動檢討提升再生能源、再生水使用比率。

另一方面，證交所統計，去年第四季單季交易金額達 5 億元以上的大戶交易人數跌破 2000 人、只剩 1992 人，單季交易金額 1-5 億元的中實戶交易戶數也降至 17410 人，代表股債雙殺讓大戶、散戶持續落跑，而大戶、中實戶交易人數也是連續 6 個季度下滑。

台股即將迎來最長農曆新年，今日收盤封關後，將休市 12 天，而觀察近日成交量也因長假前夕呈現萎縮，且近四個成交日量能均不足 2000 億元，待農曆新年過後量能才可望放大，而台股休市期間，國際間也有不少大事須留意，如今日盤後中國將公布去年第四季、全年 GDP 數據，英國、加拿大也會公布去年 12 月 CPI 數據。