〈台股盤中〉半導體雙雄疲軟、傳金穩盤 封關日平盤震盪

台股今 (17) 日虎年封關日，在半導體雙雄走弱拖累下，指數開低震盪，不過中小型股活蹦亂跳，加上國泰金、富邦金等金融指標股，以及貨櫃三雄穩盤，指數一度翻紅至平盤震盪，估量 1300 億元。

櫃買指數今日開低走高，最高至 188.46 點，漲幅約 0.3%，其中，文化創意股表現最強勢，上漲 1.2%，其次為航運、觀光；光電、半導體與資訊服務最弱勢。

觀察電子權值股表現，半導體雙雄台積電、聯發科在盤下震盪；聯電法說提到，本季產能利用率恐降至 70%，不過產品平均售價可望持穩，優於市場預期，激勵股價走揚近 2%；鴻海、台達電、廣達、大立光等拚站穩紅盤。

農曆春節將至，電商股吸金，美而快飆漲逾半根停板，富邦媒站上 800 元大關，勁揚超過 4%，網家、91APP-KY、東森、夠麻吉、易飛網、關貿等均在盤上震盪。

觀光族群迎來年假商機，六角上漲 5%，海灣、五福、寶得利、亞都、老爺知、聯發國際、山富、漢來美食、雲品等獲資金卡位。

生技醫療也有零星個股點火，奈米醫材亮燈漲停，鈺緯上漲逾半根停板，星寶、盛弘、強生、樂威科 - KY、保瑞、順藥都有逾 2% 漲幅；杏國、鐿鈦、大學光、台生材、合一、霈方等表現不俗。