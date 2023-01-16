外資連三天加碼台積電共逾7萬張 大舉敲進金融股

台股今 (16) 日上漲 102.88 點，收 14927.01 點，外資買超 187.54 億元、連 8 買，但外資台指期淨多單降至 9416 口，減少 2275 口，期現貨不同調。個股方面，外資今日大舉加碼金融股外，也再買台積電近 1.9 萬張、連三日共買進逾 7 萬張。

外資今日買超最多是臺企銀 1.94 萬張、另有元大金 1.25 萬張、新光金 8442 張、台新金 7279 張、富邦金 7004 張、永豐金 6761 張、第一金 6301 張、兆豐金 4777 張、合庫金及開發金各逾 3900 張。

此外，外資也持續超台積電 1.89 萬張，連三日共買進 7.32 萬張，其他還有群創 6594 張、南亞科 5356 張、元太 4980 張等電子股，ETF 方面，外資買超元大台灣 50 9459 張。

外資賣超多是電子跟航運，包含鴻海 1.52 萬張、力積電 1.41 萬張、聯電 7665 張、光罩 4872 張等；航運方面，則有長榮航 1.02 萬張、華航 7472 張、陽明 4825 張、裕民 2105 張，傳產則以台泥 5183 張較多、ETF 以元大台灣 50 反 1 2.38 萬張較多。

投信今日買超 0.86 億元，為連 7 買，個股買超最多的是中信金 2685 張，再來依序有裕民 1992 張、裕隆 1422 張、聯電 1198 張、台泥 1171 張、國票金 1000 張，以及富邦金、長榮航各 800 多張。

投信賣超最多的是陽明 3053 張，還有華新 2415 張、智擎 2191 張、天鈺 1171 張、奇鋐 958 張、金像電 784 張，以及榮剛、南電、鴻海、東陽等各 600 張以上。