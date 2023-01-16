京站首度跨出雙北 桃園新據點2027年底營運

連鎖商場京站實業 (2942-TW) 今 (16) 日宣布，與有台北神秘地主之稱的隆遠集團簽訂桃園區同德段 19 地號土地合作，將興建商業大樓並經營零售商場，預計 2027 年底營運。

京站說明，桃園區同德段 19 地號土地計劃興建商業大樓，由京站承租租賃標的物商業大樓，租期 20 年，座落基地共 615.4 坪，標的物預估面積為 6775 坪，包括地下 5 層和地面 12 層，商業層 1-12F，停車層 B1-B5。

京站預計在此商業空間採行「綠光有氧新空間」、「沉靜體驗新生活」概念，成為以美食文化和生活品味作為經營主軸的藝文特區。

京站時尚廣場現有分店包括台北店 (含 R10 心中山爵士廣場)、小碧潭店，京站董事長林怡均表示，此次是京站成立 13 年以來第一次跨出雙北，但對專業經營團隊來說並非第一次，經營團隊在長年累積實戰下和多名具專業創意的人才加入後，相信可將此案跟隆遠團隊完美協力，一起創造出桃園的新地標。

隆遠集團主要從事土地開發和不動產租賃業務，董事長莊子華表示，相信這次的合作在京站專業經營團隊協助下，可取得更大效益，期待此案可為桃園市藝文特區的居民，創造一個更好的休閒娛樂去處。