群創召開供應商大會 訂定關鍵供應商2030年減碳20%目標

面板大廠群創 (3481-TW) 近年除積極將淨零策略平展到內部各部門外，也擴大至外部夥伴，今 (14) 日選定能源節約日 (National Energy Conservation Day) 召開供應商大會，希望攜手供應鏈夥伴共同打造零碳家園，同時訂定目標以 2020 年為基準年，2030 年關鍵供應商達到減碳 20%。

群創表示，供應商大會以「群減排，創零碳─綠色共善大會」為主軸進行減碳宣示，期望 2030 年關鍵供應商能達到減碳 20% 的目標，共同達成降本減碳雙重效益，並提升群創供應鏈競爭力。

群創今日也表揚減碳傑出的供應商，包含氣候影響力標竿獎的艾杰旭顯示玻璃、氣候競爭力標竿獎的毅嘉 (2402-TW) 等。

群創董事長暨執行長洪進揚表示， 2050 淨零碳排是全球共同目標，也成為企業面臨的重要挑戰，隨著碳關稅出現，象徵碳排放已從無價標的轉變為會影響公司營運的有價成本。

群創策略採購協理黃靖雯也指出，國際大廠皆已要求供應商需通過減碳評比，同時隨全球經濟邁向淨零排放腳步前進，眾多客戶更將供應鏈減碳列為必要行動，因此供應鏈更要展現韌性並迎接低碳挑戰。

因應碳風險管理，群創 2021 年即成立碳風險管理委員會，並設置減碳專款以執行包含範疇一、二、三的節能減碳專案，落實綠色供應鏈管理與創造綠色物流精神，以 2021 年為例，共減少約 403 萬噸碳排放，未來也將持續秉持 3Vs 經營策略 - Create Value, Drive Value, Share Value，導入工業 4.0 技術，結合智慧營運與智慧製造，全面啟動企業數位轉型，推廣綠色行動。

群創日前也宣布連續 5 年入選 DJSI 道瓊永續世界與新興市場雙指數，今日也進一步獲頒國家永續發展獎，為面板業唯一獲獎廠商。