蔚華科攜手兩台廠 搶攻化合物半導體檢測分析市場

測試設備代理商蔚華科 (3055-TW) 與南方科技 (Southport Corporation) 今 (16) 日宣佈，與日昌光電三方結盟，共同打造「先進光學材料檢測實驗室」，實驗室將在今年 2 月於林口正式啟用，第一階段規劃提供化合物半導體非破壞三維材料缺陷檢測與三維應力檢測分析服務，並陸續擴充鈣鈦礦、二維材料、MicroLED 等材料及生醫等領域的光學檢測分析能量。

蔚華科表示，隨著產業技術快速發展，半導體製程及材料技術開發的挑戰與日俱增，尤其新材料及新製程的研發更需要及時且可相對應的新型檢測技術配搭，才能加速製程開發及驗證導入的有效性，推動產業持續成長壯大。

此外，現今學研環境也因政府補助門檻及要求不斷提高、資源分配及研究生質與量供給逐年下降及共儀設備資源取得的諸多制約等多方因素，造成研究工作創新、速度以及質量提升的難度。

南方科技營運長王嘉業博士表示，此次「先進光學材料檢測實驗室」以夥伴型實驗室 (LaaP) 概念為主軸，以獨特光學技術提供業界及學界專業的新型光學檢測研發資源及服務，與蔚華科共同扮演產學研界研究開發能量的助手及延伸，讓研發創新工作的推動可以更輕省、更快速與更具彈性，與產學研界創造三贏。

蔚華科總經理楊燿州表示，公司看好化合物半導體市場發展，與南方科技進一步合作，將提供客戶非破壞性材料三維缺陷與應力檢測分析服務，透過這個實驗室的外測服務，讓客戶一開始可以最省成本且有效的方式，了解產品材料的特性及品質對應關係。

公司也更樂見客戶直接將此檢測系統方案規劃建置在自己廠區內，透過蔚華與南方科技專業及經驗豐富的業務和技術團隊，為客戶提供最即時、有價值的售後服務，讓客戶能在最短時間內找到並解決問題。