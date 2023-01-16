股債雙殺 大戶、中實戶連6季落跑 大戶去年Q4交易人數不到2000人

股債雙殺讓大戶、散戶持續落跑，根據證交所最新統計，去 (2022) 年第 4 季單季交易金額達 5 億元以上的大戶交易人數跌破 2000 人、只剩 1992 人，單季交易金額 1 億到 5 億的中實戶交易戶數也降至 17410 人，大戶、中實戶交易人數連續 6 個季度下滑。

根據證交所今 (16) 日發布最新統計顯示，單季交易金額超過 5 億元的大戶在前 2021 年第 2 季還有 5990 人次，但同年第 3 季起則呈現逐季下降，去年受升息循環、股債雙殺衝擊，使得大戶交易人數逐季減少，去年前三季，每一季度還維持 2000 人以上的交易人數，但第 4 季起就跌破 2000 人只剩 1992 人，比起 2021 年第 4 季 3791 人次大減 47%。

至於單季交易金額在 1 億到 5 億元的中實戶同樣自 2021 年第 3 季起逐季減少，2021 年第 2 季交易人數站上 48826 人次後，交易人數就連六個季度下滑，去年第 2 季起交易人數就跌破 2 萬人次，第 4 季交易人數只剩 17410 人。

另外，單季交易金額低於 1 億元的散戶，前年第 3 季起連續 5 個季度交易人數維持在 400 萬人次，去年第 3 季交易人數跌破 400 萬人降至 388 萬 3309 人，第 4 季進一步下降只剩 367 萬 5196 人。

台股震盪也影響當沖客交易意願，去年 11 月每日平均當沖戶數約 9 萬 3139 人，單月當沖成交值占比約 4 成，但 12 月當沖戶數跌破 9 萬人次，降至 8 萬 7049 戶，當沖成交值占比約 39.1%。

在交易戶數部分，去年 11 月實際交易戶數 246 萬 2329 戶，12 月減少 1 萬 2088 人，只剩 245 萬 0241 戶。

不過定期定額投資金額則逆勢增加，去年 11 月定期定額投資金額 55 億 2894 萬 0216 元微幅增至 57 億 5106 萬 2407 元。

法人指出，在美國通膨降溫，市場預期聯準會有望放緩升息步伐後，後續可觀察資金是否重新回流包含台股在內的新興市場，並吸引大戶與中實戶回流。