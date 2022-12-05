盤中速報 - 博智(8155)急拉2.01%報126.5元，成交758張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.01%，05日09:31報126.5元，成交758張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲3.81%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.81%。櫃買指數上漲4.09%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+39 張
- 外資買賣超：-867 張
- 投信買賣超：+972 張
- 自營商買賣超：-66 張
- 融資增減：-149 張
- 融券增減：+38 張
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投組標的成分
40%
1513
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