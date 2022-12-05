盤中速報 - 博智(8155)急拉2.01%報126.5元，成交758張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.01%，05日09:31報126.5元，成交758張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博智(8155-TW)近5日股價上漲3.81%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.81%。櫃買指數上漲4.09%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+39 張
  • 外資買賣超：-867 張
  • 投信買賣超：+972 張
  • 自營商買賣超：-66 張
  • 融資增減：-149 張
  • 融券增減：+38 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+14.10%

$11,410

原投組報酬率

+6.55%

$10,655

投組標的成分

  • 40%

    中興電

    1513

  • 20%

    八貫

    1342

  • 20%

    宜特

    3289

  • 10%

    乙盛-KY

    5243

  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞