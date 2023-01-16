〈焦點股〉獲利穩、穩定配息可期 合庫金一度大漲逾2%

台股今 (16) 日在電子權值股領軍再度朝萬五叩關，金融股也順勢搭上多頭順風車，包括合庫金 (5880-TW)、中信金 (2891-TW) 等 8 檔金控股盤中漲逾 1% 暫收，其中合庫金挾獲利穩定優勢，盤中股價大漲逾 2%，股價暫報 26.9 元僅次於兆豐金 (2886-TW)。

台股今天由台積電 (2330-TW) 引領多頭反攻，激勵盤中大漲超過百點，拉抬指數高點 14960 點，金融股也沾光走揚，合庫金早盤以 26.6 元開出後，股價沿著平盤緩步上攻，盤中高點來到 26.95 元，距離前高 27 元只差臨門一腳。

受全球升息浪潮影響，股債雙殺大大衝擊金控獲利，合庫金去 (2022) 年稅後純益 208.08 億元，雖然比 2021 年微幅減少 1.7%，但比起手握大幅股債部位的壽險金控，合庫金獲利相對穩定，累計全年每股稅後純益 (EPS)1.44 元。

觀察合庫金近 5 年股利政策，從 2017 年到 2022 年期間，每年的現金殖利率維持 3% 以上的水準，長年獲得存股族的青睞，由於合庫金主要靠合庫銀挹注獲利來源，在升息循環趨勢下，加上銀行放貸核心業務穩健表現，預期今年仍可維持穩定的配息。

金控股今天隨大盤走揚，兩大壽險金控富邦金 (2881-TW) 盤中上漲 1%，國泰金 (2882-TW) 表現稍弱則在平盤上整理，公股金控中則以合庫金股價相對強勁，盤中漲幅一度高達 2%，兆豐金、第一金 (2892-TW) 也在買單敲進下帶動股價走揚。

進一步看外資近 10 個交易日布局動向，包括新光金 (2888-TW)、台企銀 (2834-TW)、國泰金、開發金 (2883-TW)、元大金 (-TW)、台新金 (2887-TW)、中信金、兆豐金、永豐金 (2890-TW)、第一金等都是外資今年以來默默敲進標的。

隨著美國通膨壓力趨緩，市場預期聯準會有望一改去年暴力升息步調，緩步升息甚至不排除降息，屆時可望吸引資金重回股市、回流新興市場，金融股在揮別股債雙殺陰霾後，有機會重振獲利表現，吸引外資回頭再布局。