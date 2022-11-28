〈視陽光學轉上市〉明年營運再優於今年 自有品牌擬進軍中國

隱形眼鏡商視陽光學 (6782-TW) 今 (28) 日掛牌上市，除規劃明年持續擴產外，新開發的老花、散光產品也預計在明年上半年、下半年推到市場，同時旗下日本自有品牌 Refrear，也正規畫透過旗下 100% 持有的川揚商貿進軍中國市場。

視陽光學目前馬來西亞檳城廠月產能約落在 3300 萬片，因應未來客戶需求，正趕工整建二廠，估年底完成無塵室建置、安排機台進駐後，明年第二季將再開出 500 萬片月產能，屆時檳城廠產能將上看 3800 萬片，較目前增加約 15%，後續也將視需求再評估擴產。

視揚光學董事長李重儀表示，視陽光學是矽水膠隱形眼鏡專業製造商，主攻貼牌市場商機，明年規劃陸續在美、日、歐等市場再推出老花、散光鏡片新品，並擴大彩拋市占率，因此對於明年營運仍保持樂觀。

據了解，老花、散光等隱形眼鏡產品在賣價上平均較既有近視隱形眼鏡產品高出 3-5 成，因此隨著老花、散光產品陸續上市後，對視陽光學明年營收、獲利均有助益。

矽水膠市占近年也逐步提升，李重儀說，目前全球矽水膠與水膠比重約各半，但歐美市場在醫師處分箋等因素帶動下，矽水膠與水膠比重約 6:4，亞洲市場則反之，不過矽水膠產品因透氧率較高，仍是四大隱形眼鏡業者等各大廠積極布局的市場之一，未來也不會排除與四大廠合作的可能。

視陽光學目前在日本也擁有自有品牌 Refrear，主因是 2019 年入主當時第二大客戶日本 From-eyes，而 Refrear 正是 From-eyes 旗下品牌，目前已打入日本逾 2000 家眼科、並有獲利貢獻，目前整體代工、品牌營收占比各約 8-9 成、1-2 成，視陽光學也透露，正規劃透過旗下中國子公司川揚商貿將 Refrear 品牌推展進入中國市場。