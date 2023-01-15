〈和碩團圓日〉加碼員工每人16800元 多發逾1.2億元紅包

電子大廠和碩 (4938-TW) 今 (15) 日睽違三年再度舉辦實體團圓日尾牙活動，現金獎項 10 萬元起跳，並一如過往抽出汽車大獎，在加碼環節中，除共同執行長鄭光志、鄧國彥則再加碼 10 個 30 萬元現金獎，同時也宣布每人加發 16800 元，以和碩員工近 8000 人計算，加碼逾 1.28 億元，總獎金則達 1.8 億元。

和碩今年團員日共席開 880 桌，主持人由聶雲、周明璟搭檔擔任，並邀請優人神鼓、謝金燕、玖壹壹、A-Lin 等輪番演出，獎項方面，分別抽出 10、20、25、30 萬元現金獎，也抽出 1 台特斯拉 (TSLA-US)Model 3。