〈和碩團圓日〉加碼員工每人16800元 多發逾1.2億元紅包

和碩加碼員工大紅包每人16800元，多發逾1.2億元紅包。(鉅亨網記者劉韋廷攝)Tag和碩筆電組裝代工電子大廠和碩 (4938-TW) 今 (15) 日睽違三年再度舉辦實體團圓日尾牙活動，現金獎項 10 萬元起跳，並一如過往抽出汽車大獎，在加碼環節中，除共同執行長鄭光志、鄧國彥則再加碼 10 個 30 萬元現金獎，同時也宣布每人加發 16800 元，以和碩員工近 8000 人計算，加碼逾 1.28 億元，總獎金則達 1.8 億元。 和碩今年團員日共席開 880 桌，主持人由聶雲、周明璟搭檔擔任，並邀請優人神鼓、謝金燕、玖壹壹、A-Lin 等輪番演出，獎項方面，分別抽出 10、20、25、30 萬元現金獎，也抽出 1 台特斯拉 (TSLA-US)Model 3。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+35.49%$13,549原投組報酬率+27.17%$12,717投組標的成分40%和康生178320%光罩233820%德微367510%東哥遊艇847810%摩根新興日本基金延伸閱讀Q1筆電出貨估年減15% 全年營運拚微幅成長童子賢首次與雙執行長公開同台 總獎金上看1.8億元今年資本支出持穩估3-3.5億美元 車電營收雙位數成長迎接兔年 童子賢：業績達標要比兔子跳得還高相關貼文