確保年後產能 鴻海鄭州廠區祭出高額招工獎金

為確保年後產能，鴻海 (2317-TW) 富士康鄭州綜保區也開出新一輪正式工招募條件，獎金自人民幣 (下同)8500 元至 9500 元 (約新台幣 3.8 萬至 4.25 萬元)。

富士康鄭州綜保區公告，自 2 月 6 日起，內部推薦最高獎金人民幣 8500 元 (約新台幣 3.8 萬元)，離職返崗激勵獎金最高 9500 元 (約新台幣 4.25 萬元)、自主報名最高 9000 元 (約新台幣 4 萬元)。

其中，內部推薦及自主報名方面，試用期均為 1 個月、試用期間底薪每月人民幣 2000 元，以及入職獎金 200 元，轉正後月薪 2200 元，綜合收入 4500 至 5000 元。推薦類型則包含普工及見習員。

而成功推薦員工入職滿 2 個整月，推薦人享有 1000 元 / 人推薦獎金，被推薦人入職滿 1 整月發放 500 元，滿 2 整月再發放 500 元。

據悉，目前鴻海鄭州廠訂單狀況良好，春節後將續迎接生產高峰，且在鄭州廠生產恢復正常下，鴻海預估，首季營運展望將與外界預期大致相當，營收可望呈現微幅年增。

此外，為鼓勵員工留鄭過年、支援富士康等重點企業穩崗穩產，鄭州航空港區管委會也宣布，將自 1 月 21 日至 1 月 27 日期間，向堅守在重點企業和重點專案工作崗位的 留守員工，發放總獎金 2000 萬元留崗紅包。