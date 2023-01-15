鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至61.29元，預估目標價為750元

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由60.9元上修至61.29元，其中最高估值72.19元，最低估值50.55元，預估目標價為750元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|72.19
|87.34
|最低值
|50.55
|53.7
|平均值
|60.1
|68.11
|中位數
|61.29
|66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|597,400,000
|652,326,000
|最低值
|483,229,104
|543,943,000
|平均值
|533,534,945.51
|586,787,551.57
|中位數
|538,578,000
|581,000,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|70.56
|26.01
|14.69
|13.26
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|493,414,582
|322,145,988
|246,221,731
|238,057,346
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。