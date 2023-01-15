鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至5.81元，預估目標價為97元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台塑(1301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.04元下修至5.81元，其中最高估值8.87元，最低估值3.1元，預估目標價為97元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|8.87
|10.8
|最低值
|3.1
|3.94
|平均值
|5.96
|7.5
|中位數
|5.81
|6.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|269,853,000
|318,593,000
|最低值
|224,297,000
|170,604,000
|平均值
|245,550,046.14
|251,235,404.81
|中位數
|247,624,720.27
|242,972,895.99
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|11.21
|3.15
|5.86
|7.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|273,598,301
|185,813,405
|207,848,572
|230,370,027
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1301/financials/ratios
最新相關新聞
- 經濟部智慧局分析全球CCUS專利布局 碳捕捉技術占近6成
- 電子股壓低 台股上沖下洗量縮小跌19點收14731點
- 台股登高後拉回 外資連5買 三大法人買超61.94億元
- 〈台塑四寶業績發表〉三寶看Q1持續低迷 台塑化估上半年油價偏弱
- 〈台塑四寶業績發表〉通膨、消費市況疲軟衝擊 集團去年每股賺12.5元較前年腰斬
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。