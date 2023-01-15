鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估上修至1.9元，預估目標價為29.4元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對第一金(2892-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.9元，其中最高估值2.14元，最低估值1.53元，預估目標價為29.4元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|2.14
|2.43
|最低值
|1.53
|1.91
|平均值
|1.88
|2.08
|中位數
|1.9
|1.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|75,167,345
|76,236,517
|最低值
|60,172,000
|65,028,000
|平均值
|70,844,676.98
|72,755,827.33
|中位數
|72,113,535.42
|74,879,396.17
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|1.52
|1.31
|1.55
|1.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,604,429
|59,568,228
|62,317,874
|60,248,746
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2892/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。