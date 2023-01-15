鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至8.67元，預估目標價為62.65元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.79元下修至8.67元，其中最高估值10.76元，最低估值6.12元，預估目標價為62.65元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|10.76
|10.2
|最低值
|6.12
|7.18
|平均值
|8.38
|9.3
|中位數
|8.67
|9.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|494,432,124.74
|540,663,183.43
|最低值
|162,778,000
|182,417,000
|平均值
|379,825,902.27
|367,887,956.27
|中位數
|398,183,000
|374,235,820.83
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|12.49
|8.54
|5.46
|4.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
|410,933,257
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2881/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。