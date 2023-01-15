鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估下修至59.42元，預估目標價為2209元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對信驊(5274-TW)做出2023年EPS預估：中位數由60.24元下修至59.42元，其中最高估值68.54元，最低估值53.03元，預估目標價為2209元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|68.54
|88.1
|最低值
|53.03
|64.06
|平均值
|60.39
|75.53
|中位數
|59.42
|74.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|6,536,000
|8,269,000
|最低值
|5,412,262.78
|6,321,251.9
|平均值
|5,993,255.66
|7,431,248.68
|中位數
|5,976,000
|7,422,814.18
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|38.3
|29.38
|24.39
|20.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,637,632
|3,063,552
|2,484,295
|2,153,519
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/5274/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。