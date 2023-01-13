台積電法說會後外資力挺 大舉敲進近5萬張

台積電法說會後外資力挺 大舉敲進近5萬張。(圖：AFP)
台積電法說會後外資力挺 大舉敲進近5萬張。(圖：AFP)

台股今 (13) 日由權王台積電領軍攻高，終場上漲 92.49 點，收在 14824.13 點；本周單周大漲超過 450 點，周線連二紅。晶圓代工龍頭台積電法說會後，外資按讚力挺，大舉敲進 4.9 萬張，連二買超過 5.4 萬張。

觀察三大法人動向，外資大舉買超 306.81 億元，連七買；投信買超 14.65 億元，連六買；自營商也買超 28.2 億元，合計買超 349.58 億元。

台積電法說會後，獲外資按讚力挺，大舉敲進 4.9 萬張，也買超聯電超過 7000 張，敲進 ETF 元大滬深 300 正 2 共 1.5 萬張、元大台灣 50 1.1 萬張。

外資買超主要集中金融與傳產股，買超新光金 1.6 萬張，臺企銀、台新金、國泰金、開發金超過 6000 張，元大金、永豐金、中信金各超過 4000 張。買超傳產股華航 1.3 萬張、長榮航 1 萬張，中鋼 8048 張，寶成及台泥各超過 4800 張。

外資賣超方面，大舉出脫元大台灣 50 反 1 1 萬張，陽明 5326 張，其他賣超標的包括宏達電、金寶、華通、友達、元晶等電子股。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，美股財報近期將陸續公布，雖然中長線來看，整體市場表現仍樂觀，但仍建議投資人謹慎操作。
 

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