鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至4.89元，預估目標價為50元

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對聯電(2303-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.93元下修至4.89元，其中最高估值5.98元，最低估值4.22元，預估目標價為50元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 5.98 6.46 2
最低值 4.22 2.84 2
平均值 4.91 5.01 2
中位數 4.89 4.9 2

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 270,241,000 297,854,212
最低值 231,216,000 233,181,696.2
平均值 248,380,340.78 266,765,186.54
中位數 247,227,000 263,590,000

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 4.57 2.42 0.82 0.58
營業收入
(單位：新台幣千元)		 213,011,018 176,820,914 148,201,641 151,252,571

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2303/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+34.11%

$13,411

原投組報酬率

+25.35%

$12,535

投組標的成分

  • 40%

    和康生

    1783

  • 20%

    光罩

    2338

  • 20%

    德微

    3675

  • 10%

    東哥遊艇

    8478

  • 10%

    摩根新興日本基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞