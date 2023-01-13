〈新金寶集團尾牙〉金寶今年將嚴控費用 力拚維持成長動能

新金寶集團今 (13) 日睽違三年再度召開實體年度尾牙活動，展望今年，新金寶集團執行長暨金寶 (2312-TW) 總經理陳威昌坦言，首季客戶訂單確實比較保守，不過有看到少部分客戶向上微調訂單，全年來看，認為金寶在多元產品線互補下，全年仍有機會保持成長，並強調今年將嚴格控管費用。

陳威昌表示，金寶產品線涵蓋儲存、網通、家電、計算機、印表機等，可望在整體產業經濟動盪時有互補效果，去年對金寶而言也是成長年，除有新客戶、新產品貢獻外，既有產品也有成長，今年也會努力維持。

金寶去年第四季營收達 481.05 億元，季減 8.1%、年增 32.4%，為歷年單季次低，累計去年全年營收達 1823.04 億元、年增 32.3%，則創下歷史新高。

陳威昌說，2022 年是金寶的豐收年，展望未來，雖然每年都有不同的挑戰，去年就面臨疫情、缺料、運輸、升息通膨等各種經濟因素，但隨著公司有新業務進來，認為未來 2-3 年仍可成長到一定階段。

陳威昌也細數金寶的三大營運優勢，包含產品組合多、全球生產基地布局較早、公司員工向心力強等，也透露近年在公司內部持續騎化自動化、簡單化流程、精簡組織、汰弱業務等，今年也會更嚴格控管費用，且在業績成長的同時，提升利潤、強化投資研發，提升新產品附加價值。

新金寶集團董事長許勝雄則指出，存貨是今年電子業面臨最大的問題，雖然各家廠商狀況不同，不過依目前來看，存貨問題可望在今年上半年陸續消化，他同時也肯定新金寶集團去年營運比現，合計去年集團營收達 2071.52 億元、年增 28.12%。

至於先前擬處分通寶半導體設計股份有限公司 (Qbit TW) 持股並引進策略性投資人一事，金寶今日並未多談，僅強調此為一合作案。