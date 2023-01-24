〈名人書單〉KPMG謝昀澤《誰會說故事，誰就是贏家》善用故事的魔力贏得支持

說話是每個人每天生活一定會發生，而且再尋常不過的事了。不過要如何「說到別人心坎裡」則是一門學問，由美國知名演說家金卓拉 ‧ 霍爾（Kindra Hall）著作的《誰會說故事，誰就是贏家》透過故事類型介紹，教你如何將日常生活透過具象化的描述與表達，讓對方與你產生共鳴，進而成為支持你的力量。

KPMG 台灣所顧問部營運長謝昀澤表示，很多人都誤會只有業務才要有說故事的技能，但實際上擅於說故事的特質應該是人人都要有的能力。

謝昀澤認為，擁有說故事的能力，會立刻讓原本冰冷的專業論述瞬間有了人味，也能讓專業服務的質感立刻有感提升。

舉例來說，一位母親在爭取孩子的監護權的法庭中，試圖向陪審團證明自己可以勝任母親角色，按照她原本的說法「每天晚上女兒睡覺前，自己會看著孩子刷牙」，這種說法確實有機會說服陪審團，並同意給予監護權，但效果可能有限。

但是如果換個表達方式，將原本說服陪審團的說法加點故事元素，改成「每天晚上女兒睡覺前，自己會看著女兒用《冰雪奇緣》的 Elsa 公主牙刷來刷牙。」透過將情境具象化，就能立刻讓想表達的內容升級，也比較有機會打動陪審團，達成取得孩子監護權的願望。

謝昀澤認為，不論是想讓客戶忠誠度更上一層樓，想在溝通時可以更有效地傳遞訊息或說服對方，或是想經營或行銷好自己的個人形象與品牌，都應該要學會如何說出能讓聽眾產生共鳴的故事。

而《誰會說故事，誰就是贏家》這本書就是透過介紹四種能夠直達人心的故事類型，剖析精采的故事所必須包含的四個環節，看完後對說故事的影響力又有更深一層的瞭解。

謝昀澤認為，《誰會說故事，誰就是贏家》內容介紹的說故事類型、技巧方式有助於讀者實際運用在職場與個人經營，非常值得推薦給大家。