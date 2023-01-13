盤中速報 - 華擎(3515)急拉2.03%報151.0元，成交715張

華擎(3515-TW)近5分K漲速2.03%，13日09:06報151.0元，成交715張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價下跌1.36%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.32%。台灣加權指數上漲3.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+367 張
- 外資買賣超：+342 張
- 投信買賣超：+64 張
- 自營商買賣超：-39 張
- 融資增減：-40 張
- 融券增減：-24 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.46%
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原投組報酬率
+23.85%
$12,385
投組標的成分
40%
1584
20%
1752
20%
6788
10%
3680
10%