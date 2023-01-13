〈貴金屬盤後〉美通膨降溫、Fed緩升息有望 黃金盤中突破1900美元

〈貴金屬盤後〉美通膨降溫、Fed緩升息有望 黃金盤中突破1900美元 (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉美通膨降溫、Fed緩升息有望 黃金盤中突破1900美元 (圖:AFP)

黃金期貨周四 (12 日) 收在逾八個月高點，距離每盎司 1900 美元僅一步之差，主因美國公布去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 進一步降溫，鞏固市場對聯準會 (Fed) 放緩升息的預期心理。

  • 2 月交割的紐約黃金期貨價上漲 19.90 美元或 1.1%，收在每盎司 1898.80 美元，盤中一度漲至 1906.50 美元。這是黃金期貨 4 月以來最高收盤價。

美國周四公布，12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.5%，符合市場預期，較 11 月的 7.1% 減緩，也是一年多以來最低增速。核心通膨率年增率也從 6% 下降到 5.7%，符合市場預期。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 說，CPI 公布後，美債殖利率和美元普遍下滑，帶動黃金上漲。殖利率下滑和美元貶值，能提高不孳息且以美元計價的黃金對投資人的吸引力。

Prestige Economics 總裁 Jason Schenker 說，CPI 報告象徵高通膨年代終結的開端，去年 12 月通膨壓力大幅減緩，延續了通膨年增率持續下降的趨勢。

他認為，鑒於 CPI 增幅仍大，Fed 接下來包括 2 月 1 日會議仍將繼續升息，但升幅可能較為溫和。

波士頓聯準銀總裁柯林斯 (Susan Collins) 周三表示，她傾向支持下一場會議升息 1 碼，但無論升息 1 碼還是 2 碼，都是合理的決定。

金價今年來表現亮眼，一部分和美元與美債殖利率下滑有關，其他因素還包括擔憂美國經濟衰退，期待中國央行買盤增加等。

Sprott 資產管理公司市場策略師 Paul Wong 說，數據顯示中國官方買進黃金，包括中國人民銀行和其他非央行的機構，去年底最後幾個月的規模約超過 300 公噸。

但 Wright 認為，黃金上漲空間可能所剩不多，如果市場追求風險的心態回歸，黃金將遭遇獲利了結賣壓。

Comex 金屬商品交易 
  • 3 月交割的白銀期貨上漲 52 美分或 2.2%，報每盎司 24.004 美元。
  • 3 月交割的銅期貨上漲 3 美分或 0.7%，報每磅 4.1965 美元，改寫去年 6 月以來新高。
  • 4 月交割的白金期貨持平，報每盎司 1084.30 美元。
  • 3 月交割的鈀金期貨上漲 9.80 美元或 0.6%，收每盎司 1790.90 美元。

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