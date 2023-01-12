〈焦點股〉美而快營收拚逐年雙位數增 股價兩天大漲15%

服飾電商業者美而快 (5321-TW) 最新表態，旗下品牌 PAZZO 開出線下形象概念店有效帶動線上線下相互導流後，今年將持續採 OMO 虛實整合策略，預計開出 300-500 坪數的小型複合式商場，目標至年底總實體店數達 6 個，以維持每年合併營收達雙位數成長目標。

美而快去年合併營收 31.71 億元，年增 16.51%，營收規模首度衝破 30 億元大關，進入 2023 年後將拓展實體店點，營收動能持續看漲，使 近 2 日股價已大漲近 15%，盤中最高來到 85.5 元，創去年 9 月中旬以來新高。

美而快指出，由於旗下品牌眾多，小型複合式商場開出後並沒有招商問題，但會保留約 20% 空間給外部新創或知名品牌進駐，目標讓來客在商場停留約 4 小時，打造出有逛有吃還可拍網美照的商場。

美而快預計，優先鎖定六都，至今年底前從現有的 1 個店擴充至 6 個，並以每家店年營業額 1 億元為目標，目前已簽訂一半以上店點。

美而快已擬定未來 10 年公司「網紅流量變現」的事業核心主軸，今年投入發展 OMO 虛實整合商業模式，希望使網紅經濟的效益優勢極大化，除了以選定的服飾品牌風格和消費者屬性為基礎，也將進一步發展出餐飲、美妝和生活美學等服飾以外的消費服務，藉此拉長消費者的停留時間和客單價，目標業績維持逐年雙位數成長。