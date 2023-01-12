開年就大打價格戰 中國多檔共同基金降費率

中國多檔共同基金積極下調基金費率，包括管理、托管、銷售服務等費率，向投資人讓利，提振投資人信心，凸顯基金業開年就大打價格戰。

《證券時報》報導，工銀瑞信安盈貨幣基金 A 類和 C 類基金份額的銷售服務費率，周三（11 日）正式由 0.25% 調低至 0.05%，為今年來第八檔調整費率基金。

在上述八檔基金中，六檔為債券型基金，而債券型基金普遍將管理費率調整至 0.3%。例如，華潤元大潤泰雙鑫債券型證券投資基金、國壽安保尊享債券型證券投資基金均將管理費率調低至 0.3%，原本為 0.7%。

除了管理費率，部分債券型基金的托管費率也有所調整。譬如，國壽安保尊享債券型證券投資基金的托管費率，從 0.2% 降至 0.1%，中加豐尚純債債券型證券投資基金由 0.1% 調低至 0.08%，廣發亞太中高收益債券型證券投資基金從 0.25% 降低至 0.15%。

伴隨基金業的發展與成長，共同基金費率持續下行，尤其是在資本市場環境相對複雜、基金賺錢效應欠佳的情況下，基金業者往往主動降費。去年中國已有多家基金公司出於提升商品競爭力，發布基金費率優惠公告。

今年開年債券型基金扎堆下調費率，恒生前海短債債券基金經理人張昆說：「去年年底債券市場的調整使投資者信心受挫。在此背景下，債券基金降低費率也是希望透過讓利投資人，提升產品競爭力。」

「我們預計未來行業還會進一步降費，因為基金產品降費讓利於民，是行業邁向高品質發展的必然趨勢。」張昆表示。

事實上，近年來監管機關多次提及基金降費讓利的問題。去年 9 月，國務院辦公廳印發《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見》，明確提出要降低市場主體制度性交易成本，規範金融服務收費，鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費。