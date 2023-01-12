經濟情勢惡化 Ubisoft取消3款遊戲 大砍全年業績目標

法國遊戲大廠 Ubisoft 周三 (11 日) 宣布取消 3 款尚未公布的遊戲，大砍全年業績目標，並將遊戲產業的疲軟前景歸咎於經濟惡化。

這家法國遊戲發行商預估，2022 年淨預訂額為 7.25 億歐元 (約 7.794 億美元)，低於先前預期給出的 8.3 億歐元目標，《瑪利歐 + 瘋狂兔子 希望之星》(Mario + Rabbids Sparks of Hope) 和《Just Dance 2023》表現不佳，以及充滿挑戰的經濟環境，是主要原因。

展望全年，Ubisoft 預估 2022 年淨預訂額將下滑 10%，低於此前預測的增長 10%。

Wedbush Securities 分析師 Michael Pachter 表示，Ubisoft 在假期間推出的遊戲陣容不夠好，無法吸引消費者注意，但即將推出的遊戲如《阿凡達》(Avatar)、《刺客教條》(Assassin’s Creed) 和《怒海戰記》(Skull & Bones)，料將有助於改善情況。

面對更高的物價和借貸成本，消費者正在減少可自由支配支出，進而影響包含遊戲在內的各項產業。

市調機構 Ampere Analysis 在去年的一份研究報告中指出，2022 年遊戲和服務 (包含主機和 PC 遊戲) 的全球銷售額預估較去年同期下滑 1.2%，至 1880 億美元。

Ubisoft 股價在去年下跌超過 38%，市值蒸發約 30 億歐元。

隨著產業整合加速發展，Ubisoft 被分析師視為潛在的收購目標，與此同時，在爆出高層性騷擾醜聞，嚴重傷害公司形象後，Ubisoft 曾在 2020 年進行人事大改組，包含首席創意總監 Serge Hascoet 在內的多名高層均離職。