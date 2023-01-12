無畏同行裁員 幣安計劃今年大舉增聘15%至30%的員工

加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬周三（11 日）表示計劃在 2023 年大舉招聘，與其他同行因加密貨幣價值崩跌而紛紛裁員的舉措大相逕庭。

趙長鵬表示，幣安在 2022 年把員工人數從 3,000 人增加到近 8,000 人，而計劃 2023 年將再把員工人數增加 15% 至 30%。

2022 年加密貨幣市場蒸發近 1.4 兆美元，其中包括比特幣、以太幣等大型主要加密貨幣價格暴跌，一些加密貨幣交易所在這樣的壓力下不得不裁撤大部分員工。

加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 昨日表示，作為重組計畫的一部份將裁掉約 950 員工，同時預估重組費用約介在 1.49 億至 1.65 億美元之間。此為該公司自去年以來第三輪裁員。另外其他交易所 Kraken、Huobi 也分別在去年與今年宣布裁員消息。

趙長鵬表示，幣安需要在下一次加密貨幣牛市之前讓公司「組織完善」並承認交易所「效率仍有提升空間」，未來將繼續擴編提升公司成長速度。

去年加密貨幣產業受到交易所 FTX 破產、流動性問題等負面因素影響重挫，其中幣安在 FTX 破產事件中扮演重要角色，一度提出收購 FTX 的美國業務，然而後來因 FTX 的流動性問題退出交易。趙長鵬曾公開表示，幣安正在出售 FTX 的原生代幣 FTT，不僅加劇 FTT 的崩盤也加速惡化 FTX 的財務問題最終導致破產。

趙長鵬表示，FTX 的倒閉並非自己一手策畫。他在受訪時表示，FTX 的破產對加密貨幣產業的「實際損害並沒有這麼高」，認為 FTX 不算是幣圈的大型參與者，但製造了不少干擾噪音，雖然一定會造成幣圈損失，但產業會沒事的。