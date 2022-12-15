幣安恢復USDC提款 但市場目前對交易所欠缺信心

由於對加密貨幣交易所失去信心，幣安本周遭遇大規模的提款潮，並一度暫停穩定幣 USDC 的提款，不過，美國時間周二 (13 日) 稍晚已恢復提幣，禁止提款約持續了 8 小時。

根據區塊鏈數據平台 Nansen 的數據，在截至美東周三凌晨 1 點的 24 小時內，幣安的總資金流出量約為 30 億美元，這是自 6 月以來最大的撤出金流。

Nansen 在已知的 Binance 控制的錢包中，追蹤總計 590 億美元資產，其中 360 億美元存放在 Binance 創建的 BNB 和 BUSD 代幣中。

Kaiko 研究員 Conor Ryder 表示，如果幣安故意讓 USDC 用戶更難取款，而其他穩定幣和代幣可以輕鬆取款，他不會感到驚訝。最近幾個月，幣安一直在努力逐步停止在其平台上使用 USDC，以換取自己的穩定幣 BUSD。

幣安執行長趙長鵬也試圖安撫他的客戶和投資者。他在周四發推文表示，過去一天的提款總數，不在幣安創建後的單日提款前五之列。他聲稱，12 月 12 日只有大約 14 億美元的淨提款發生，而 USDC 提款的暫時停止是「代幣交換」的一部分。

他表示，由於傳統銀行營業時間以外的取款量大幅增加，並且需要完成代幣交換，這需要透過紐約的一家銀行進行，因此需要時間。他在一條推文中說：「我們希望銀行開業時能解決這個問題。」

12 月 12 日有報導稱，美國檢察官可能會對幣安採取積極行動，並對包括趙長鵬在內的幾名高管提出刑事指控。這與幣安關於反洗錢法的長期案件有關，此一調查於 2018 年啟動，並且早已公開。

幣安首席戰略官兼公司發言人 Patrick Hillmann 表示，趙長鵬已前往美國，但尚未公開，因為幣安無法向美國客戶推銷產品。趙長鵬的行蹤，以及他是否去過美國，經常受到審查，尤其是在有傳言稱他可能在美國面臨法律問題的情況下。幣安的主要公司實體在開曼群島註冊，不過將很快更新。

幣安的另一則壞消息，是專業機構不認可幣安的儲備金證明報告。美國上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 前首席審計師 Douglas Carmichael 表示，Mazars 提供的 Binance 儲備金證明報告實際上並未回答有關資金是否得到充分抵押的問題。它不是審計報告，也沒有提到 Binance 內部財務報告控制的有效性。