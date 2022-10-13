美國社會安全生活成本調整2023年調升8.7% 為40年來最大

在創紀錄的高通膨背景下，社會安全受益人的福利將在 2023 年增加 8.7%，為 40 年來的最高增幅。

社會安全局周四 (13 日) 宣布了這項改變。從明年 1 月開始，社安福利金平均每月增加超過 140 美元。

無黨派銀髮組織「資深市民聯盟」(Senior Citizens League) 上月估計，「生活成本調整」(COLA) 明年可能達到 8.7%。

獲證實調升 8.7% 的福利超過 2022 年受益人 5.9% 的增幅，這在當時就已是 40 年來的最高水平。

上次生活成本調整更高的漲幅是在 1981 年，增幅為 11.2%。

明年創紀錄的成長正對應受益人今年一直在努力應對物價上漲。

全國保護社會保障和醫療保險委員會政府關係和政策主任阿德考克 (Dan Adcock) 說，「COLA 真的事關收入停滯不前的人們；他們的福利一直沒有增加。」「現在它們試圖提供更多通膨保護，以便人們能夠維持生活水平。」

從 1 月開始，受益人可以期望收到 2023 年版 COLA。從 12 月開始，就可能會在網站上看到社會安全局的通知，說明明年的支票金額。

兩項因素：聯邦醫療保險 B 部分保費和稅收，可能會影響福利支票的規模。

明年標準醫療保險 B 部分保費將從 170.10 美元降至 164.90 美元，減少 5.2 美元。這些款項通常直接從社會安全福利支票中扣除。

資深市民聯盟社會保障和醫療保險政策分析師強生 (Mary Johnson) 指出：「這意味著受益人將能夠保留幾乎全部或大部分 COLA 增幅。」