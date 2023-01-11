鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估下修至1.48元，預估目標價為29.9元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.48元，其中最高估值4.15元，最低估值0.76元，預估目標價為29.9元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|4.15
|0.54
|最低值
|0.76
|0.54
|平均值
|1.88
|0.54
|中位數
|1.48
|0.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|205,871,000
|164,997,000
|最低值
|151,268,000
|164,997,000
|平均值
|175,123,879.99
|164,997,000
|中位數
|174,317,000
|164,997,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|1.31
|0.83
|1.5
|1.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|103,872,359
|181,275,258
|179,907,332
|163,561,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2618/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。