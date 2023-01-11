鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至3元，預估目標價為66元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台化(1326-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.91元上修至3元，其中最高估值4.99元，最低估值0.9元，預估目標價為66元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 4.99 6.68
最低值 0.9 1.47
平均值 3.16 3.81
中位數 3 3.85

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 400,328,000 412,222,000
最低值 295,155,921.39 282,495,554.56
平均值 367,361,166.81 368,981,926.32
中位數 367,804,500 381,203,000

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 6.56 3.34 4.89 8.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		 365,812,098 253,294,668 315,499,063 407,859,765

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1326/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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