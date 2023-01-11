打炒房！平均地權條例通過！真正想買房的人會被影響到嗎？

物價上漲，唯有薪資不漲，在通貨膨脹的時代下，錢愈來愈少，不少人更成為「月光族」，光是每月的生活費用就已經勉強維持，想存錢買房甚至更加困難，不過自己的荷包不夠怎麼辦？那就用爸媽的錢來湊，而現代許多父母都會願意支援自己的小孩買房，使得年輕人買房比重出現攀升，金融聯合徵信中心資料顯示：過去 5 年，20 至 30 歲的年輕人買房占比出現明顯攀升，近兩年幾乎每 6 個買房的人，就有一個是年輕人。

近幾日紅遍全網的「流水席」之亂，其中原本男方的爸爸打算出 600 萬贊助新人買房，沒想到準新娘只花 50 萬就想要把房產登記在名下，公公得知真相後決定收回 600 萬！那究竟該不該幫孩子買房呢？以及沒有父母支援的年輕人又可以怎麼買到自己的房呢？

一、幫孩子買房不是義務 其實孩子比你想的有承擔力

購買房產可以作為兒女的重要投資，同時讓他們對財務管理和房產擁有更好的認識和了解，不過在此之前，父母應該確保自己有能力承擔買房的費用，先顧好自己的退休金再協助下一代，同時跟兒女討論買房的過程和相關決定，並考慮到兒女未來的發展，給予他們適當的責任和獨立性，使他們能夠獲得適當成長。

二、年輕人無法買房 可能是錢被壞習慣吃掉

年輕就該玩樂嗎？其實適當的開銷與休閒當然是需要的，但仔細一算，如果每月可存個 2 萬元，工作 10 年即有條件購入千萬房，不過為何每個月能留下來的錢就是這麼少呢？就是因為有許多金額不多的小型漏洞，會導致自己的錢一直流出去，例如健身房、零食、咖啡手搖飲、各類訂閱服務、養寵物等等，看似不多的費用累加起來也是一筆不小的數字，所以適時的把一些沒這麼必要的開銷省起來，讓自己的錢累積起來，同時購屋選擇上「先求有再求好」，不求最新最大最好地段，評估自己的頭款，及後面可負擔的貸款，先入手第一個家，之後累積更多後，再以更進階、更符合目標的房子前進。

三、升息如何抵抗買房壓力

2022 台灣央行兩次升息，讓許多繳房貸的有殼族苦哈哈，30 年期的千萬房貸 1 年會多繳 3.7 萬，不過同時我們放在銀行的利息也上升，實際上每個月多繳的貸款還是可以稍作抵銷，每年多個 3.7 萬，平均下來每個月的狀況是多 3083 元，老實說並沒有多到非常多。應該要在意的是，在低利息時，你是否有把錢多存下來？多的錢是否多做運用？讓資產滾出更多的錢來因應市場狀況，畢竟大環境不是你我所能左右，尤其未來快速升息或是哪天工作出現狀況，恐會陷入極大的風險，所以在買房前會建議還是保有適當的投資，有第二份金流進來的習慣，可以更快累積頭款之外，也能在升息時保有金流穩穩的進來。

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