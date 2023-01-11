日銀副總裁候選人：通膨目標可考慮修改為一個區間範圍

日本央行 (BoJ) 董事會前成員白井小百合周三 (11 日) 表示，央行 2% 的通膨目標可以修改為一個「範圍」，以在通膨可能高於疫情前的特殊情況下，保持貨幣政策的靈活性。

白井被廣泛視為今年春天央行副總裁的候選人，她周三表示，應該對過去 10 年的日本貨幣政策進行審查。

白井指出，央行 2% 的通膨目標已經到達，但這可能是由於供應方因素所造成，而且通膨結構可能已經因為新冠疫情、地緣政治風險和人口老齡化而發生長期變化。

她強調，有鑑於與疫情前相比，通膨已經更可能保持高位的情況，央行應該謹慎取消 2% 的通膨目標設定，或者可以考慮將其設定在一個範圍。

長期以來，日本央行一直專注於恢復物價增長以避免通縮風險，但今年受到俄烏戰爭等影響，加上日元大貶，造成央行對於高通膨下仍然實施超寬鬆政策的考驗。

上個月日本央行出人意料外，調整了債券殖利率的政策區間，引發市場聯想，並促使日元轉強。

白井表示，在現任總裁黑田東彥任期於 4 月結束後，新的日本央行領導層應該進行政策審查，因為央行與市場的溝通如今變得略微「複雜」。

但她認為，日本央行的政策框架不會因此發生重大變化，因為日本經濟基本面似乎支持低利率政策。