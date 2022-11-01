專家：俄羅斯退出黑海出口協議 恐推高亞太地區糧價

在俄羅斯退出讓烏克蘭糧食從黑海港口出口的安全運輸協議後，專家警告，亞太地區恐面臨更高的穀物和肉品價格。

俄羅斯上周指控烏克蘭利用無人機襲擊其在克里米亞港口城市塞凡堡 (Sevastopol) 附近的艦隊，作為反制手段，俄方隨後宣布無限期停止參與保障糧食安全的黑海出口協議。

對此，糧食安全專家 Genevieve Donnellon-May 和 Paul Teng 表示，身為黑海主要出口國，俄羅斯和烏克蘭在全球的小麥出口占比約三分之一，玉米出口占比 15%，黃豆出口約 2.1%，俄羅斯退出協議對許多亞洲國家打擊特別大，因為亞洲國家有許多進口糧食來自這兩個國家。

Donnellon-May 說，受到長期衝突、燃料價格和通膨上升影響，亞洲消費者恐被迫為肉類在內的食品支付更高的價格。

她認為，可能遭到嚴重波及的亞太國家包含最近才向烏克蘭訂購小麥的印尼和巴基斯坦，寮國、泰國、馬來西亞、斯里蘭卡和孟加拉也可能陷入困境。

不過，聯合國糧農組織 (FAO) 首席經濟學家 Maximo Torero 指出，在俄羅斯宣布中止協議之前，黑海糧食出口協議已釋出價值 30 萬美元、共計 900 萬噸的穀物，實際來看，這代表市場供應每減少 100 萬噸穀物，可能導致價格上升 0.5%。

Torero 認為，俄羅斯退出協議的短期影響應該不會太大，但這種情況持續時間越長，價格就會升得越高。

談到黑海港口狀況，Torero 表示目前有 97 艘滿載的船舶正在等待出港，15 艘入港船舶正等待檢查，另外有 89 艘船舶已申請加入黑海出口協議。