盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.16%報42.35元，成交633張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.16%，02日10:04報42.35元，成交633張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲4.76%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.29%。櫃買指數上漲4.75%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+368 張
- 外資買賣超：+374 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：-14 張
- 融券增減：-9 張
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+26.28%
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投組標的成分
40%
3289
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