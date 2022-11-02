盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.16%報42.35元，成交633張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.16%，02日10:04報42.35元，成交633張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光頡(3624-TW)近5日股價上漲4.76%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.29%。櫃買指數上漲4.75%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+368 張
  • 外資買賣超：+374 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張
  • 融資增減：-14 張
  • 融券增減：-9 張

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