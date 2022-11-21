盤中速報 - 光頡(3624)股價大漲至46.95元，漲幅達7.31%

光頡(3624-TW)21日09:19股價上漲3.2元，報46.95元，漲幅7.31%，成交1,206張。

光頡(3624-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。表面處理業。電子材料批發業。

近5日股價上漲2.94%，櫃買指數上漲2.69%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+116 張
  • 外資買賣超：+127 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張
  • 融資增減：+71 張
  • 融券增減：+102 張

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